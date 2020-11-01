На трассе Хабаровск-Ракитное спасатели вытащили водителя из разбитого самосвала Фото: ДВРПСО МЧС России

На трассе Хабаровск-Ракитное спасатели вытащили водителя из разбитого самосвала. По предварительной информации, происшествие случилось в минувшую пятницу, 30 октября. Сообщение о происшествии поступило спасателям. Из него следовало, что случилась авария на дороге - полуприцеп и самосвал съехали в кювет.

- Нужна была помощь спасателей в деблокировании пострадавшего водителя. Его зажало в кабине самосвала. К месту аварии, где уже находились сотрудники полиции и скорой помощи, отправились спасатели, - прокомментировали в пресс-службе ДВРПСО.

Кабина самосвала ушла глубоко в воду в кювете. Добраться до пострадавшего и, тем более, безболезненно его деблокировать спасателям было не просто. Они задействовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент, чтобы вырезать сиденье, разжать покореженный металл и освободить ногу пострадавшего. Работа длилась три часа и завершилась успешно. Водителя полуприцепа также отправили в больницу. Причины аварии выяснят правоохранители.