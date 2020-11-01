Географию полетов из Хабаровска планируют расширять Фото: Тимур ХАНОВ

Географию полетов из Хабаровска планируют расширять. Об этом заявил Михаил Дегтярев на пресс-конференции по итогам 100 дней пребывания в должности. Вопрос начнут прорабатывать после стабилизации обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

- Инфраструктура хабаровского аэропорта позволяет расширить маршрутную сеть. Предложения от авиакомпаний поступают, но пока процесс тормозит коронавирус. Также поступает много жалоб на высокие тарифы. В одну из следующих поездок в Москву планирую встречу с руководством группы «Аэрофлот». Все накопившиеся вопросы будем обсуждать, - сообщил Михаил Дегтярев.

Напомним, строительство нового терминала позволило существенно улучшить обслуживание пассажиров в хабаровском аэропорту имени Г.И. Невельского. С 26 октября из аэропорта осуществляют прямые рейсы «Хабаровск - Санкт-Петербург», прорабатывают возможность открытия полетов по маршруту «Хабаровск - Омск – Калининград».