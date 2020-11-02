Обстановка в Хабаровском крае 2 ноября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 2 ноября, в Хабаровске без существенных осадков, ночью 0 -2, днем +2 +4, ветер юго-восточный 7-12 м/с. На юге региона местами небольшой дождь и мокрый снег, ночью -5 +1, днем +1 +6, ветер южный, юго-западный 6-11 м/с. в центральных районах местами небольшой дождь и мокрый снег, ночью -10 +5, днем -5 +6, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с. На севере края местами небольшой дождь и мокрый снег (Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский районы – осадки, местами сильные), ночью -10 +2, днем -5 +7, ветер различных направлений 6-14 м/с (Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы – порывы ветра 15-24 м/с).

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 21 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом 16525.