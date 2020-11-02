В Хабаровске закрыли столовую из-за заражения клиентов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровске на 90 суток закрыли столовую из-за заражения клиентов. Такое решение суд принял по результатам рассмотрения административного дела. Разбирательства начались после проверки предприятия сотрудниками регионального управлением Роспотребнадзора.

- Юридическое лицо привлекли к административной ответственности на основании результатов эпидемиологического расследования по факту случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди воспитанников КГКУ «Хабаровский центр социальной помощи семье и детям», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Во время проверки выяснили, что имели место быть нарушения санитарного законодательства. Недочеты заключались в несоблюдении поточности технологических процессов, в результате чего допускалось смешение потоков сырой и готовой продукции. Также сотрудники нарушали дезинфекционный режим, режим мытья посуды, уборки помещений, маркировки сырья и готовых блюд, бракеража, хранения полуфабрикатов и готовой продукции и другие.