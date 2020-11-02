В Хабаровске подростка обвиняют в грабеже несовершеннолетней Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровске подростка обвиняют в грабеже несовершеннолетней. По версии следствия, 17-летний фигурант сзади подошел к 16-летней заявительнице на улице, когда та шла в общежитие. Он выхватил у нее из рук телефон и убежал. Ущерб потерпевшая оценила в 13 тысяч рублей.

- Девушка запомнила приметы и подробно описала злоумышленника правоохранителям. Те, в свою очередь, задержали подозреваемого по ориентировке. Им оказался 17-летний житель Индустриального района, - рассказали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам подозреваемый рассказал, что продал похищенный телефон незнакомому мужчине. Полицейские принимают меры к возврату гаджета. Несмотря на возраст, молодой человек уже имел проблемы с законом - его привлекали к уголовной ответственности за кражу. Расследование уголовного дела по статье «Грабеж» продолжается. За данное деяние парень может лишиться свободы на срок до четырех лет.