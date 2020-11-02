«Будет очень горячо»: адвокаты Сергея Фургала надеются на суд присяжных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости о Сергее Фургале, экс-губернаторе Хабаровского края, на вечер 1 ноября 2020 года. Накануне Ева Меркачева, член ОНК города Москвы, сообщила через свой аккаунт в Instagram о том, что защита Сергея Ивановича рассчитывает на судебное заседание весной и надеется на суд присяжных.

Примерно через два месяца будет готово обвинительное заключение, которое потом пойдет в прокуратуру, - рассказала Ева Меркачева. - Пока не понятно, где суд будет проходить, но хотят, чтобы был в Хабаровске.

Адвокаты обещают, что на суде будет очень горячо. Со слов Евы, у защиты есть глобальные продвижения, но разглашать детали адвокаты пока не будут в связи со следствием.

Ранее сообщалось, что экс-губернатора Хабаровского края отправят на обследование. Он жаловался на зрение, которое стало падать в последнее время. По данным на пятницу 30 октября, Сергей Фургал СИЗО не покидал.