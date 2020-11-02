Осужденные в Хабаровском крае по заказу МВД изготовят технические ящики Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Осужденные в Хабаровском крае по заказу МВД России изготовят технические ящики для песка. В электронном аукционе выиграла исправительная колония №13, расположенная в селе Заозерное Хабаровского края. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что сумма контракта 128 тысяч рублей. К слову, это не первое сотрудничество УФСИН и Министерства внутренних дел. В прошлом году ведомства заключили крупный контракт на изготовление форменной одежды для сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что производственный сектор УФСИН России по Хабаровскому краю приглашает к сотрудничеству предпринимателей. В ведомстве подчеркнули преимущества работы на базе исправительных колоний: наличие постоянной рабочей силы, свободные площади, отсутствие арендной платы за используемые помещения, контроль со стороны исправительного учреждения за работниками, охрана сырьевой базы и выпускаемой продукции.