В хабаровском крае почтальоны работают несмотря на коронавирус

В день получения пенсий пенсионеры могут оставить заявку своему почтальону на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи, оплатить коммунальные услуги и оформить подписку на периодические издания. Фото: Почта России

- Услуга по доставке пенсий на дом стала особенно актуальной в период пандемии. Для нас важно не только точно и в срок выполнить обязательства по доставке пенсий и социальных пособий, но сделать это максимально удобно для наших пожилых клиентов, - сообщила заместитель директора по операционному управлению макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Елена Шандова.

Почта России - одна из немногих компаний, которые разделяют принципы индивидуальной работы с людьми старшего поколения. Для того чтобы стать клиентом Почты России и получать пенсии и социальные выплаты по месту проживания, пенсионеру достаточно написать соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда и указать способ получения «с доставкой на дом».

При получении социальных выплат через Почту России не требуется открытия банковского счета - почтальон доставляет наличные денежные средства на дом вместе с выплатным документом, в котором указывается подробная информация о размерах начисленных денежных сумм. В случае если человек переехал на другой адрес, направляется уведомление в территориальный Пенсионный фонд, указывается новый адрес постоянного фактического проживания, по которому нужна будет доставка пенсий. Клиентам, которые традиционно получают пенсию в почтовых отделениях связи и теперь желают получать на дому, достаточно направить уведомление в территориальный Пенсионный фонд, указав о переходе на получение «с доставкой на дом».

В день получения пенсий пенсионеры могут оставить заявку своему почтальону на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи, оплатить коммунальные услуги и оформить подписку на периодические издания. Для этого почтальон оснащен мобильным почтово-кассовым терминалом. Сервис по приему платежей за ЖКХ, телефонной связи, налогов у почтальонов с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: в подтверждение оплаты клиент сразу получает кассовый чек.

При возникновении вопросов необходимо обращаться по бесплатному телефону: 8-800-1-000-000. Служба клиентской поддержки Почты России работает круглосуточно и без выходных. Обращения клиентов позволяют принять нужное решение в максимально короткие сроки.

Отметим, в целях профилактики инфекционных заболеваний среди населения Почта России увеличивает дистанционное обслуживание клиентов, что позволяет сократить число контактов в общественных местах. Дополнительную информацию об оказании услуг почтовой связи клиенты могут уточнить на сайте Почты России или в мобильном приложении.