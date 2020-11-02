В Хабаровске человек пострадал при столкновении машины с деревом Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В Хабаровске человек пострадал при столкновении машины с деревом. По предварительной информации, происшествие случилось накануне, 1 ноября, на улице Карла Маркса в районе дома №80. Машина Toyota Corolla двигалась со стороны улицы Выборгской в сторону улицы Матвеевское шоссе. Водитель не учел метеорологические и дорожные условия, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

- В аварии пострадала женщина-пассажир машины Toyota Corolla. У нее диагностировали перенапряжение связок, ушибы на лице. Лечение пострадавшая будет получать амбулаторно, - рассказал информированный источник.

Известно, что права на управление машиной у водителя были. Стаж его вождения с 2020 года.

Автолюбителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования сигналов светофоров, дорожных знаков и дорожной разметки.