Сократили срок ремонта набережной в Комсомольске-на-Амуре Фото: Правительство Хабаровского края

Сократился срок ремонта набережной в Комсомольске-на-Амуре. Ускориться подрядчикам поручил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. Напомним, он побывал в Городе юности с рабочим визитом и лично оценил ход реконструкции одного из главных объектов городской инфраструктуры.

Напомним, протяженность реконструируемого участка - 2,8 километра, общая площадь - 268,1 тысячи квадратных метров. Стоимость госконтракта - 1,128 миллиарда рублей. Техническая готовность оценивается в 46,6%.

- Строители занимаются сейчас обустройством ротонд и велодорожек вблизи речного вокзала, монтажом плит откосов, укладкой брусчатки. На участке в районе яхт-клуба прокладывают подземные коммуникации, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Михаил Дегтярев предложил не оглядываться на сроки, указанные в госконтракте - 30 ноября 2021 года. Он поручил оперативнее открыть набережную для комсомольчан. Датой сдачи долгожданного места отдыха может стать конец лета следующего года.