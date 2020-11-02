Обстановка в Хабаровске 2 ноября 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость, дорожные работы Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 2 ноября 2020 года, в Хабаровске нет отопления в доме №64А на переулке Облачном. Отключений холодной воды нет. За минувшие сутки в городе случилось 35 дорожных аварий, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 1408 раз. Об этом сообщили в городской администрации.

По данным министерства здравоохранения региона, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом на вечер 1 ноября 16525. Из них 11504 человека, то есть 69,6 процента - это жители Хабаровска (за последние сутки + 193 человека). Жителей краевой столицы призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Сегодня, 2 ноября, в Хабаровске проведут ремонт дорог на улицах Шелеста и Мухина от улицы Вострецова (дом №8 по улице Мухина) до улицы Лермонтова, дом №45.