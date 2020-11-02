В Хабаровском крае конфисковали больше 19 тысяч единиц алкоголя Фото: Евгения МОЛОТОВА

В Хабаровском крае изъяли из незаконного оборота больше 19 тысяч единиц алкоголя. Таков итог проверок с начала 2020 года. Для сравнения: в 2019 году за аналогичный период арестовали 15 692 единицы. Под незаконной торговлей алкоголем понимают продажу спиртосодержащей продукции в неустановленных местах и без лицензии, а также после 22 вечера.

- За девять месяцев 2020 года по обращениям граждан провели 405 внеплановых проверок, наложили штрафов на сумму более 10,7 миллиона рублей. Напомним, сообщения о несанкционированной торговле принимают по телефону горячей линии: (4212) 32-86-37, - рассказали в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования.

Отметим также, что специалисты проводят профилактическую работу с индивидуальными предпринимателями и организациями. Они в том числе напоминают о своевременном предоставлении деклараций и недопущении нарушения правил торговли алкоголем.