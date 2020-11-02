В Хабаровском крае спасатели ищут мужчину, заблудившегося в лесу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае спасатели ищут мужчину, заблудившегося в лесу. По предварительной информации, он пропал в районе 13 километра автодороги между Комсомольском -на- Амуре и поселком Березовый. Информация о происшествии поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России накануне, 1 ноября.

- Пока известно, что мужчина 1962 года рождения заблудился в лесополосе. До настоящего времени местонахождение его не установлено. Сегодня, 2 ноября, к месту поисков выдвинулись спасатели хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда в сопровождении сотрудника полиции, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что спасателей снабдили техникой высокой проходимости, необходимым снаряжением для проведения поисков в лесной местности. Поиски продолжаются.