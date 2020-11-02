Россельхозбанк составил «тыквенную» карту страны

Эксперты Россельхозбанка проанализировали, где и как ее используют в современной культуре

Ежегодно в конце октября одним из самых востребованных овощей становится тыква. При этом покупателей она привлекает как полезными для организма свойствами, так и своей связью с традициями разных народов мира. В канун Хэллоуина, когда спрос на тыквы растет, эксперты Россельхозбанка проанализировали, где и как ее используют в современной культуре.

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, лидером по выращиванию тыквы является Приволжский федеральный округ, на долю которого приходится 32,5% рынка. За ним следует Южный федеральный округ с долей 24,2%. Замыкает тройку лидеров по выращиванию тыквы Центральный федеральный округ (17%).

Однако в расчете на душу населения вперед с большим отрывом выходит российский юг: как в ЮФО, так и в СКФО на каждого жителя приходится по две-три тыквы.

На две тыквы может рассчитывать житель Поволжья, а вот в других федеральных округах на каждого человека приходится от 0,5 до 2,8 килограмма тыквы, то есть меньше одного плода среднего размера. Но даже такого объема хватит для приготовления вкусных и полезных блюд.

Москве и Московской области без помощи других регионов также не обойтись. Ведь при небольшом сборе в самом регионе тыква может достаться лишь каждому 15-му жителю столицы и области.

Как подсчитал Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка, сбор тыквы за последние 20 лет в России вырос более чем в два раза. В 2019 в стране было выращено 652 тысяч тонн тыквы, годовой прирост при этом составил 3,3%.

Среди регионов по выращиванию тыквы лидируют Дагестан, Волгоградская, Саратовская, Самарская и Воронежская области, а также Краснодарский край. При этом рекордсменами по темпам роста сбора тыквы за 2019 год стали регионы с традиционно развитым овощеводством: Саратовская область (+51%), Дагестан (+42%), Карачаево-Черкесская Республика (+51%) и Ставропольский край (+30%).

Интересно, что основным производителем тыквы в России остается население - три из четырех тыкв (или 79%), производимых в стране, выращиваются на приусадебных участках. За прошлый год на своих хозяйствах жители России вырастили 517 тысяч тонн тыквы. В то же время существенно нарастили объемы выращивания тыквы сельскохозяйственные организации (+40%), а также крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели (+21%).

Как подсчитал Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка, сбор тыквы за последние 20 лет в России вырос более чем в два раза. В 2019 в стране было выращено 652 тысячи тонн тыквы, годовой прирост при этом составил 3,3%.

Среди регионов по выращиванию тыквы лидируют Дагестан, Волгоградская, Саратовская, Самарская и Воронежская области, а также Краснодарский край. При этом рекордсменами по темпам роста сбора тыквы за 2019 год стали регионы с традиционно развитым овощеводством: Саратовская область (+51%), Дагестан (+42%), Карачаево-Черкесская Республика (+51%) и Ставропольский край (+30%).

Интересно, что основным производителем тыквы в России остается население - три из четырех тыкв (или 79%), производимых в стране, выращиваются на приусадебных участках. За прошлый год на своих хозяйствах жители России вырастили 517 тысяч тонн тыквы. В то же время существенно нарастили объемы выращивания тыквы сельскохозяйственные организации (+40%), а также крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели (+21%).