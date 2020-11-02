Голос хабаровской артистки прозвучит в радиопроекте «Раритет» ФОТО: Дарья Марьенко

Голос хабаровской артистки прозвучит в радиопроекте «Раритет». Татьяна Михайловна Гоголькова - заслуженная артистка России, народная артистка Хабаровского края. Из-за пандемии она, как и большинство артистов старшего поколения, осталась без сцены. А ведь для артиста играть значит жить, он не может без театра.

- Чтобы поддержать творческий тонус российских артистов, СТД РФ, Радио «Культура» и «Радио России» придумали новый эфирный проект «Раритет». Его участники - артисты старше 65 лет со всей России. Они озвучат в радиоэфире архивные материалы. Речь идет об интересных заметках, где рассказывается о премьерах, актерах и режиссерах минувшего столетия, - рассказали в Хабаровском театре юного зрителя.

Коллеги Татьяны Михайловны по сцене искренне рады за нее и с нетерпением ждут реализации проекта.