В Хабаровске пропал урожай картофеля Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Хабаровске пропал урожай картофеля. Из-за паводков и обильных дождей корнеплоды просто сгнили. Пострадали от плохой погоды и водной стихии дачники, в основном на левом берегу, и жители краевой столицы, чьи наделы располагаются в низинах. Досталось от водной стихии и местным фермерам, у которых урожай в целом вышел так себе.

- В Хабаровском межрайонном союзе садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений отмечают, что порядка 1600 дачников города из-за паводка частично или полностью остались без собственных овощей и корнеплодов. В прошлые годы хабаровчане за счет СНТ, дач и приусадебных участков в частном секторе обеспечивали себя картофелем в среднем на 50 процентов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Специалисты отмечают, что в этом году горожанам скорее всего придется обходиться привозной картошкой. Ее в краевую столицу доставляют из других регионов России и даже из-за рубежа.