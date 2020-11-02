Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 2 ноября 2020: лечатся 154 пациента Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 2 ноября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре находятся на стационарном лечении 439 человек. Из них у 154 пациентов официально подтвержден COVID-19. За сутки новых выписанных по выздоровлению нет, госпитализировали восемь человек.

- В реанимационном отделении находятся 26 пациентов. У 278 пациентов диагностирована внебольничная пневмония. У шести человек, контактировавших с зараженными, только подозревают заражение COVID-19, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

За последние сутки поступил 21 пациент с пневмонией, выписанных по выздоровлению нет. Амбулаторно лечатся 94 пациента, у которых диагностированCOVID-19. Из них 16 - это дети. Выписали по выздоровлению шесть человек. Жителей Города юности призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты.