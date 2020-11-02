В Хабаровске прошел турнир среди кибератлетов Фото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА

В Хабаровске прошел турнир среди кибератлетов. Финал городского киберспортивного турнира состоялся На минувших выходных в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец». Спортсмены показали свои умения в дисциплинах Dota 2 и Tekken 7.

- Битва в Сounter-Strike: Global Offeinsive (CS:GO) из-за непростой ситуации по коронавирусу прошла онлайн. Всего в отборочных соревнованиях дистанционно участвовали более 300 любителей компьютерных игр. В финал вышли 22 человека, из них только 12 встретились в очном противостоянии (2 команды по 5 игроков в Dota 2 и 2 финалиста дисциплины-файтинга), - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в 2018 году с целью развития киберспорта заключили соглашение о сотрудничестве с одной из федераций Китая, базирующейся в Харбине. В этом году в выездных соревнованиях участвовать не получится из-за пандемии. Ограничительные меры не позволили провести финал Кубка города с участием зрителей. Следить за соревнованиями можно было на видеохостинге Twitch.