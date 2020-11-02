В Хабаровском крае стартовала Всероссийская перепись населения Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае стартовала Всероссийская перепись населения. Учет населения будет длиться с 1 по 30 ноября. Начали работу с отдаленных районов. Один из них имени Полины Осипенко. Переписчики выполнят работу с соблюдением всех мер санитарной безопасности.

- По данным Хабаровскстата, в течение месяца перепись пройдет в селах имени Полины Осипенко, Бриакан, Веселая Горка, Главный Стан, Владимировка и Гуга. Подомовой обход проведут восемь переписчиков из числа местных жителей, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Жителям нужно будет ответить на 23 вопроса, в том числе касающихся пола, возраста, гражданства, места рождения, национальной принадлежности, образования, состояния в браке, количестве детей, источников средств к существованию, занятости. Еще семь вопросов будут касаться жилищных условий.

Напомним, изначально планировали провести основной этап учета населения в октябре, но из-за ситуации с коронавирусом перенесли кампанию на апрель 2021 года.