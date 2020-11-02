Хабаровский край получил первые машины скорой помощи по нацпроекту «Здравоохранение» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровский край получил первые четыре машины скорой помощи по нацпроекту «Здравоохранение». До конца 2020 года в регион планируют доставить еще 11 спецавтомобилей. Их направят в муниципальные районы края.

Первые машины сразу уходят в работу в Хабаровске, так как в городе наибольшая заболеваемость COVID-19. Важно, чтобы вызовы обслуживались быстрее, чем это есть сейчас, - заявил Евгений Никонов, и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Отметим также, что в планах властей продолжить обновление автопарка скорой помощи в следующем году. Оно коснется всех муниципальных районов Хабаровского края. К слову, до сегодняшнего дня в парке насчитывалось 55 машин. Они должны меняться раз в пять лет. Автомобили оснащены современным медицинским оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи.