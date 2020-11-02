Система «Автодозвон» заставила прийти владельцев объявлений в мэрию Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Система «Автодозвон» заработала в Хабаровске. Специалисты уже оценили ее эффективность. Она предназначена для борьбы с нелегальной рекламой, размещаемой на фонарных столбах, фасадах зданий, подъездах, в подземных переходах и даже на деревьях.

- Систему запустили с 27 октября в пилотном режиме. Звонки на телефоны нарушителей правил благоустройства поступают в будние дни в рабочее время. Первую партию номеров в автоматизированную программу внесли с объявлений, расклеенных на электрических опорах предприятий АО «Хабаровская Горэлектросеть» и МУП «Горсвет», находящихся в Центральном районе, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Принцип системы таков: по цифрам с листовок звонки поступают с нескольких десятков номеров. Абонент поднимает трубку, слушает 50-секундное сообщение о совершенном административном нарушении и необходимости убрать незаконную рекламу. За четыре дня трудов робота с заявлениями о демонтаже незаконных объявлений в мэрию обратились два предпринимателя.