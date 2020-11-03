Обстановка в Хабаровском крае 3 ноября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Евгения МОЛОТОВА

Сегодня, 3 ноября, в Хабаровске возможен небольшой снег, ночью -2 -4, днем -1 +1, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге региона небольшой снег, местами снег, ночью -2 -8, днем -4 +3, ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. В центральных районах небольшой снег, местами снег, ночью -14 0, днем -8 +3, ветер западный, юго-западный 5-14 м/с. На севере края местами снег (Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский районы - снег, местами сильный), ночью -10 0, днем -8 +1, ветер западный, северо-западный 6-11 м/с (Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы - порывы ветра 15-24 м/с).

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом 16754.