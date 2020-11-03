Гололед, сильный ветер и метель принесет непогода в Хабаровский край Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гололед, сильные ветер и осадки принесет непогода в Хабаровский край. Ухудшение метеоусловий ожидается на севере региона Такой прогноз дают синоптики на 3 ноября 2020 года. В основном непогода затронет Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и Охотский районы, где будут осадки, местами сильные, усиление ветра на Охотском побережье до 19-24 м/с, метель.

- Сильные порывы ветра и осадки могут привести к возникновению аварийных ситуаций на электрических сетях, отключению источников энергоснабжения, перехлесту и обрывам проводов. Возможны нарушения в работе объектов ЖКХ, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Есть вероятность увеличения числа дорожных аварий, затруднения движения большегрузной техники. Возможно введение ограничений для пассажирского транспорта междугороднего сообщения на дорогах местного, краевого и федерального значения, авиасообщения. Из-за сильного волнения на морском побережье могут вводить ограничения в работе паромной переправы «Ванино-Холмск».