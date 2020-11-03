Обстановка в Хабаровске 3 ноября 2020: отключения воды, дорожные работы Фото: Алексей ФОКИН

По данным на утро 3 ноября 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений холодного и горячего водоснабжения. В общей сложности в городе не работают 68 лифтов.

- За минувшие сутки в городе собрали и вывезли 88 кубометров мусора и 20 кубометров веток, за неправильную парковку эвакуировали два автомобиля, случилось 23 дорожных аварии, четыре возгорания. По номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 1534 раза, - рассказали в городской администрации.

Внимание автолюбителей и пешеходов обращают на то, что сегодня, 3 ноября, проведут дорожные работы на улицах Шелеста и Мухина. Жителей и гостей города убедительно просят корректировать маршруты своего движения.

Горожан призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, регулярно делайте влажную уборку, дезинфицируйте свои гаджеты.