Осужденные в Хабаровском крае займутся диагностикой и ремонтом машин Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Осужденные в Хабаровском крае займутся диагностикой и ремонтом машин. Заказчиком выступило КГКУ «Советско -Гаванское лесничество». Напомним, производственный сектор исправительной колонии №5 УФСИН России по Хабаровскому краю располагает участком по ремонту автомобилей. Услуги автосервиса в исправительной колонии доступны физическим и юридическим лицам.

- Осужденные занимаются в том числе ремонтом ходовой части, покраской, регулировкой систем машин, подготовкой к прохождению сезонного технического обслуживания, кузовными работами, - рассказали в пресс- службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что специалисты из числа осужденных способны обслуживать автомобили как отечественного, так и зарубежного производства. В настоящее время в исправительной колонии приступили к техническому обслуживанию автомобилей предприятия КГКУ «Советско-Гаванское лесничество».