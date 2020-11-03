В Хабаровском крае остро не хватает парковок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае остро не хватает парковок. По итогам опроса на сайте «Дром» 69 процентов автолюбителей подтвердили наличие такой проблемы. При этом сложнее всего жителям региона парковать машины около дома. За этот вариант ответа проголосовало 48,5 процента респондентов.

Примерно 29 процентам автовладельцев сложно найти место для машины у работы, проблемы с ночной парковкой испытывают четверть опрошенных. К слову, за последние шесть лет ситуация ухудшилась. Такие выводы аналитики делают, сравнив два показателя. Так, за вариант «Нет, везде все хорошо» в 2020 году проголосовал 31 процент респондентов, а в 2014 году - 35 процентов опрошенных.

Напомним, всероссийский опрос проводили с 12 по 20 октября 2020 года среди посетителей сайта drom.ru.