Хабаровские врачи подключатся к телемосту по ведению больных COVID-19 в амбулаторных условиях Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хабаровские врачи подключатся к телемосту по ведению больных COVID-19 в амбулаторных условиях. Встреча с ведущими специалистами состоится 5 ноября. Среди ведущих телеконференции главврач московской поликлиники №121, главный специалист -трансфузиолог Москвы и завотделением НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Перед дальневосточными врачами выступят главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 А. А. Тяжельников, главный специалист-трансфузиолог Москвы профессор А. Ю. Буланов и заведующий отделением клинической и производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии крови НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского А. И. Костин.

Время проведения телеконференции: с 9:00 до 10:30 по московскому времени. Присоединиться к мероприятия можно, перейдя по ссылке.