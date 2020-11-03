Бизнес в Хабаровском крае попросят помочь в капитальном ремонте главного храма Фото: Правительство Хабаровского края

Бизнес в Хабаровском крае попросят помочь в капитальном ремонте главного храма. Михаил Дегтярев надеется, что найдутся те, кто сможет оказать помощь. Глава региона участвовал в заседании попечительского совета Спасо-Преображенского кафедрального собора, где услышал о текущих проблемах «центра центров» духовных.

Здание храма построено 16 лет назад. Сейчас оно требует серьезного капитального ремонта. Со слов митрополита, приход в состоянии оплачивать лишь эксплуатационные расходы - отопление, свет, уборку, косметический ремонт внутренних помещений. Из-за ошибок при обустройстве гидроизоляции постоянно течет кровля.

На ремонт здания нужно примерно 18 миллионов рублей. Помочь с более точными расчетами предложил министр строительства Андрей Чекулаев. Он готов привлечь необходимых специалистов. Михаил Дегтярев определил срок: до Рождества, то есть до января следующего года. Глава региона также отметил, что власти будут просить предпринимателей поддержать такой проект, и выразил уверенность, что найдутся те, кто захочет оказать содействие в благом деле. Сбор средств, необходимых на капитальный ремонт храма, собираются начать после Нового года.