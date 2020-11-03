В Хабаровском крае нашли пропавшего в лесу мужчину Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае нашли пропавшего в лесу мужчину. Ранее сообщалось, что сообщение об исчезновении человека поступило спасателям 1 ноября 2020 года. По предварительной информации, он пропал в районе 13 километра автодороги между Комсомольском -на- Амуре и поселком Березовый.

- Вечером 2 ноября спасатели Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково -спасательного отряда МЧС России успешно завершили поиски. Мужчину 1962 года рождения нашли и доставили в Город юности. Состояние здоровья заблудившегося врачи оценили как удовлетворительное, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день известно, что спасатели убыли в пункт постоянной дислокации. В общей сложности в поисковых работах задействовали шесть человек личного состава и две единицы техники.