Экологический диктант пройдет в Хабаровском крае Фото: Евгения ГУСЕВА

Экологический диктант пройдет в Хабаровском крае. Жителей региона приглашают участвовать в просветительской акции 15 и 16 ноября. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню вторичной переработки отходов. Диктант проводят с целью повысить экологическую грамотность и культуру россиян, популяризовать экологические знания.

- Проверить свои знания можно будет онлайн на официальном сайте акции. Там же размещены экопросветительские видеоуроки для подготовки к тесту. Участникам акции вручат сертификаты. С результатами можно будет ознакомиться также на официальном портале, - рассказали в пресс- службе краевого правительства.

Отметим также, что проект реализуют в рамках Всероссийского сводного календарного плана мероприятий по экологическому образованию детей и молодежи, утвержденного Минпросвещения России, Минприроды России, Минсельхозом России и Росмолодежью.