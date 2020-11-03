Полицейские в Хабаровске получили катера и новые служебные машины Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Полицейские в Хабаровске получили катера и новые служебные машины. Торжественное вручение прошло накануне в Управлении МВД России по Хабаровскому краю. Автомобили получили службы уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, следствия и другие.

- Автомобилями «УАЗ-Патриот» и «Шевроле-Нива» обновили автопарки всех подчиненных территориальных органов внутренних дел МВД России и десяти подразделений краевого управления. Полицейские в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре получили катера класса «река-море» «Альянс-6,4» с подвесными моторами. Автомобили и плавсредства оборудованы необходимыми устройствами для использования правоохранителями, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что с начала 2020 года в УМВД России по Хабаровскому краю получили в общей сложности 82 единицы автомобилей и специальной техники. До конца года ожидается поставка еще 20 единиц «УАЗ-Патриот» и двух единиц «Лада-Веста».