Экосистема цифровых сервисов Россельхозбанка вышла в финал международного конкурса CropScienceForum&Awards 2020

На победу в конкурсе, который является преемником главного ежегодного события в индустрии посевных культур - AgrowAwards, номинирована российская экосистема для предприятий АПК, разработанная Россельхозбанком. Уже более десяти лет Agrow отмечает лучшие в своем классе решения и технологические инициативы в области защиты посевных культур на своем ежегодном событии. В этом году на конкурс было подано более 100 заявок в 12 номинациях. Каждая заявка оценивалась десятью экспертами. Россельхозбанк является единственным финалистом из России.

Задача экосистемы «Свое.Фермерство» - способствовать IT-трансформации микро-, малых и средних предприятий агросектора. Платформа объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса.

Основной блок информационных сервисов экосистемы - это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность. Это биотехнологии и робототехника, технологии интернета вещей, точного земледелия на основе данных со спутниковых снимков, а также новейшие технологии управления сельским хозяйством для контроля состояния посевов, прогнозирования, планирования и учета операций в сельском хозяйстве. Также экосистема Россельхозбанка облегчает фермерам процесс получения квалифицированной ветеринарной помощи, предоставляя ее в удобном онлайн-формате.

Сервисы экосистемы помогают и в продвижении товаров и услуг фермеров. Так, аграрии с использованием платформы могут самостоятельно предлагать свои товары широкому кругу поставщиков, в том числе находить клиентов в сегменте HoReCa. Кроме того, для повышения рентабельности бизнеса экосистема РСХБ предоставляет сервис, который позволяет аграриям раскрыть свой туристический потенциал и стать настоящими специалистами агротуриндустрии. Платформа также позволяет решить кадровый вопрос с помощью агрегатора резюме и вакансий в агросекторе.

- Разработанная Россельхозбанком система призвана сделать более доступными для небольших крестьянско-фермерских хозяйств современные цифровые решения, которые им сложно внедрить самостоятельно. Создавая платформу, мы консультировались с фермерами, изучая их реальные потребности, поэтому представленные в экосистеме сервисы гарантировано будут востребованы. Экосистема способствует комплексной цифровизации АПК России, что может стать дополнительным фактором при оценке проекта со стороны жюри, - отметила директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Финал конкурса состоится 4 ноября в Лондоне в режиме онлайн. Россельхозбанк будет бороться с такими компаниями, как международная компания BASF с мобильным приложением XarvioHealthyFields, крупнейшая американская сельскохозяйственная корпорация Corteva Agriscience с мобильным приложением для точного земледелия LANDVisor, китайская компания-производитель дронов для сельского хозяйства XAG с решением для умного управления полем SmartAgricultureSystem и американская промышленная корпорация с мобильным приложением для точного земледелия Arc™ FarmIntelligence Platform.