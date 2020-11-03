Товары первой необходимости снова доставляют самоизолированным в Хабаровском крае Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Товары первой необходимости снова доставляют самоизолированным в Хабаровском крае. В первую очередь речь идет о пожилых гражданах и инвалидах, которым рекомендовано оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Помощь оказывают как социальные работники, так и волонтеры.

- Напомним, решением оперативного штаба в Хабаровском крае ввели ограничения в отношении людей старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. С 3 ноября социальные работники переориентированы на оказание помощи одиноким людям старше 65 лет, инвалидам I и II групп. Они покупают продукты, лекарства, хозяйственные товары, - рассказали в министерстве социальной защиты населения края.

Обратиться за помощью можно по телефонам, указанным на сайте. Напомним, весной, когда люди находились на самоизоляции, за помощью в регионе обратилось более четырех тысяч человек.