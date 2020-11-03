Депутаты Закдумы Хабаровского края защитят право дальневосточников на качественное обслуживание на авиарейсах в ДФО Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Депутаты закдумы Хабаровского края защитят право дальневосточников на качественное обслуживание на авиарейсах в ДФО. Для этого парламентарии направят обращение Михаилу Мишустину. С инициативой выступил депутат от фракции политической партии «Единая Россия» Геннадий Мальцев. Со своей стороны комитет регионального парламента по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры проработал и поддержал предложение. Проект обращения приняли на октябрьском очередном заседании думы.

- Парламентарии акцентировали внимание на новой стратегии развития компаний группы «Аэрофлот» на период до 2028 года. Она направлена на увеличение пассажиропотока с 60,7 миллиона человек до 130 миллионов человек в год и увеличение почти в шесть раз количества пассажиров, перевозимых лоукостером «Победа». По прогнозам, к 2027-2028 годам цифра должна быть в пределах 55-65 миллионов человек, - рассказали в пресс-службе Законодательной думы Хабаровского края.

Парламентарии края отмечают, что уход ПАО «Аэрофлот» с рынка внутрироссийских авиационных перевозок на премиальный сегмент рынка международных авиаперевозок приведет к снижению класса обслуживания пассажиров на внутренних рейсах и качества пассажирских авиаперевозок. Депутаты закдумы Хабаровского края обратились к Михаилу Мишустину с просьбой не допустить снижение качества обслуживания пассажиров на авиарейсах в Дальневосточный федеральный округ.