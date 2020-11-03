Хабаровские школьники-отличники побывали в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровские школьники-отличники побывали в Москве. В путешествие по маршруту «Моя Москва» и «Москва - золотое кольцо» отправились 230 учеников. Поездку для ребят организовали в рамках национального проекта «Культура».

- В путешествие отправились дети, добившиеся значительных успехов в различных направлениях учебной и внеурочной деятельности, победители городских конкурсов, олимпиад из тринадцати образовательных учреждений города, - рассказали в городском управлении образования.

В программе были посещение музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Третьяковской галереи, музея «Бункер-42», интерактивного парка «Россия - моя история», музея Ф.И. Шаляпина. Кроме того, для ребят организовали обзорную экскурсию по Москве, посещение исторических и памятных мест столицы. К слову, многие хабаровские ребята побывали в Москве впервые.