В детсадах вводят карантины по коронавирусу и ОРВИ Фото: Мария ЛЕНЦ

В детсадах вводят карантины по коронавирусу и ОРВИ. В общей сложности закрыты 28 групп в 20 дошкольных учреждениях. Сегодня, 3 ноября, в четырех корпусах детского сада №23 прошла акция «Маска в подарок». Сотрудники учреждения раздали родителям 500 средств индивидуальной защиты и провели с ними беседы. В планах и дальше проводить аналогичные мероприятия.

- Напомним, школьники должны выйти на учебу 9 ноября. Пока дети занимаются в 27 пришкольных онлайн-лагерях. Очно педагоги встречаются с ребятами, у которых есть академические задолженности или с желающими исправить свои отметки на лучшие, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в школах детям из многодетных и малообеспеченных семей, ребятам, имеющим ограниченные возможности здоровья, находящимся в социально опасном положении, выдадут «продуктовые корзинки». Уже подготовили 231 паек.