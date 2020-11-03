В Хабаровском крае выбрали лучшие исследовательские работы студентов Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае выбрали лучшие исследовательские работы студентов. В общей сложности на участие в интеллектуальном состязании «Студенческая весна-2020» подали заявки более 170 студентов из Хабаровского края и Еврейской автономии.

- Защита работ прошла с 12 по 29 октября. По итогам отбора жюри выбрали 131 автора работ. Презентовать свои проекты студенты могли как в очной, так и заочной форме, - рассказали в главном управлении внутренней политики края.

Очная защита прошла в хабаровском коворкинге «Точка кипения». Основные направления проектов - инновации и техническое творчество, наука о жизни и Земле, прикладные экономические исследования, история России и Дальнего Востока, юриспруденция, охрана общественного здоровья, физическая культура и спорт. Заочно защититься участники могли онлайн по направлениям: психология, педагогика и культурология, социология, соцполитика, связи с общественностью, государственное и муниципальное управление. В ближайшее время пройдет награждение авторов.