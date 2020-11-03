В Комсомольске-на-Амуре сложная обстановка с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольске-на-Амуре сложная обстановка с коронавирусом. Число заболевших продолжает расти. По информации Роспотребнадзора, на 1 ноября в Городе юности общее число случаев заражения COVID-19 составляет 2244. Из них 176 заболевших детей. За неделю прирост составил 112 взрослых и 23 ребенка. Выявлен 21 семейный очаг, очаги на некоторых предприятиях города.

- По данным на 2 ноября, в школах выявили 57 заболевших педагогов и 15 сотрудников, в детских садах - восемь воспитателей и семь работников, 14 групп закрыты на карантин, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Специалисты считают, что причина роста числа заболевших в том, что горожане не соблюдают масочный режим, меры профилактики, нарушают эпидемиологические правила и правила личной гигиены. Мэр города уже обратился к УМВД с просьбой усилить проверки организаций с массовым скоплением людей.