В Хабаровском крае намерены ужесточить меры для нарушителей-антикоронавирусников

В Хабаровском крае намерены ужесточить меры для нарушителей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Хабаровском крае намерены ужесточить меры для нарушителей. Такую позицию выразили участники оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Причина тому - на предприятиях торговли и транспорта повсеместно нарушают санитарные требования.

В течение недели сотрудники Роспотребнадзора проверили 60 объектов в Хабаровском крае, из них 27 - в Комсомольске-на-Амуре. В половине случаев не соблюдается масочный режим, не проводится дезинфекция на предприятиях крупных торговых сетей и в общественном транспорте.

- Видимо, нужно закрыть несколько учреждений, чтобы другие сделали соответствующие выводы. При нарушении эпидмероприятий ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией будет усугубляться, - заявил Евгений Никонов, и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам.

Нарушения выявляют в аптеках и в банках. Под сомнением санобработка автобусов Хабаровска на конечных остановках. В частности на маршрутах №№19, 82 и 21. При проверке Роспотребнадзора на поверхностях поручней в автобусах, в салонах, а также на ручках холодильников в магазинах в смывах почти всегда выявляют коронавирус.