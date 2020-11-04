Обстановка в Хабаровском крае 4 ноября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон

Почти весь регион окажется во власти сильного ветра Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 4 ноября, на большей территории Хабаровского края ожидается непогода. Почти весь регион окажется во власти сильного ветра до 15-20 метров в секунду. На Охотском побережье порывы будут достигать 25 метров в секунду.

В Хабаровск возможен небольшой снег, днем температура воздуха упадет до -2 до 0 градусов, ветер западный, юго-западный 7-12 метров в секунду, порывы - до 15-20 метров в секунду. В южных районах небольшой снег, днем -3+2 градуса, ветер западный, юго-западный пять-десять метров в секунду, порывы до 15-18 метров в секунду. В центральных районах местами небольшой снег, днем от -10 до +3 градусов, ветер западный, юго-западный 5-14 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду. Местами небольшой снег и в северных районах, днем от -8 до +2 градусов, ветер северо-западный 8-13 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 21 микрорентген в час, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, всего в крае коронавирус нашли у 16980 человек.