Хабаровский край обновит соглашение о сотрудничестве с Белоруссией

Хабаровский край также заинтересован в сотрудничестве с белорусскими предпринимателями Фото: Правительство Хабаровского края

Врио главы Хабаровского края встретился с руководителем хабаровского отделения посольства Белоруссии в РФ. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, в частности, речь шла о соглашении, по которому взаимодействуют регион и страна.

Хабаровский край и Белоруссия сотрудничают на основе соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Документ был подписан в 2003 году, сейчас согласовывается проект обновленного договора.

- Окончательно обсудить детали этого документа возможно в ходе визита делегации края в Белоруссию, который будет запланирован с учетом ситуации с распространением COVID-19, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Хабаровский край также заинтересован в сотрудничестве с белорусскими предпринимателями. В числе перспективных направлений – сельское хозяйство, особенно с учетом поставленной руководством страны задачи довести самообеспеченность мясом, молоком, яйцами, овощами и картофелем в 2024 году до 100 процентов.