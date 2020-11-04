Почти 10 тысяч литров нелегального алкоголя на 5,2 миллиона рублей нашли в машине в Биробиджане

Алкоголь перевозили в разной таре - «пятилитровках», стеклянных бутылках различного объема Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Биробиджане на Советской улице полицейские остановили машину с полуприцепом. Внутри сотрудников ждал настоящий «клад» из 17937 бутылок с алкоголем. «Пойло» было нелегальным.

Алкоголь перевозили в разной таре - «пятилитровках», стеклянных бутылках разного объема. Всего оперативники нашли 9881,5 литра спиртного. Немаркированный алкоголь оценили в 5,2 миллиона рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки…», - прокомментировали в пресс-службе УМВД РФ по ЕАО.

Максимальное наказание по статье - до шести лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей.