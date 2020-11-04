Приостановлены прямые рейсы между Хабаровском и Санкт-Петербургом

Улететь в Северную столицу из Хабаровска (и наоборот) можно будет в новогодние праздники Фото: Иван ВИСЛОВ

Авиакомпания Nordwind приостанавливает прямые рейсы между Хабаровском и Санкт-Петербургом. Это связано с пандемией коронавируса и снижением бронирования авиабилетов.

Прямые рейсы не будут выполняться с 9 ноября по 23 декабря 2020 года. Также перелеты без пересадок приостановят с 12 января по 31 марта 2021 года.

- Пассажирам рейсов будет предложена возможность перелетов по направлениям с пересадкой в Москве или возврат денежных средств, - прокомментировали в пресс-службе авиакомпании Nordwind.

Улететь в Северную столицу из Хабаровска (и наоборот) можно будет в новогодние праздники с 24 декабря 2020 года по 11 января 20201 года. Также прямые перелеты будут включены в летнее расписание на следующий год.

Авиакомпания Nordwind приносит извинения за доставленные неудобства.