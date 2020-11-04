Жителям Хабаровского края старше 70 лет вернут деньги за капремонт

Компенсацию уже получают более 166 тысяч льготников Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Хабаровском крае жители старше 70 и 80 лет могут вернуть часть взносов за капитальный ремонт. Компенсацию уже получают более 166 тысяч льготников.

Половину взносов на капремонт могут вернуть инвалиды 1 и 2 групп, семьи, имеющие детей-инвалидов, ветераны боевых действий, реабилитированные, труженики тыла, ветераны труда и ряд других категорий.

Воспользоваться мерой могут люди в возрасте 70 и 80 лет, которые не работают и являются собственниками квартир. Для пожилых людей старше 70 лет компенсация в 50 процентов назначается при условии: если пенсионер живет один или с неработающими гражданами пожилого возраста, а также инвалидами 1 и 2 групп. При этом они не получают компенсацию расходов на оплату жилого помещения.

- Для тех, кто старше 80 лет компенсация назначается в размере 50 процентов - если они получают компенсацию расходов на оплату жилого помещения, в составе которой выплачивается 50 процентов на оплату взноса на капитальный ремонт и 100 процентов - если они не получают компенсацию расходов на оплату жилого помещения, - прокомментировали в пресс-службе правительства Хабаровского края.