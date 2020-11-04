Судимая за убийство жительница Хабаровского края ударила ножом любовника

Ирину задержали на месте Фото: Алексей ФОКИН

В Ванинском районе Ирина (имя изменено - прим. ред.) выпивала в компании супруга и приятеля. Сидели хорошо, весело, но пришла пора расходиться. Друг ушел, муж с женой остались дома и начали ссориться.

Атмосфера накалялась, супруги перешли на крик и оскорбления. Первой не выдержала напряжения Ирина с судимостью за убийство - она схватила кухонный нож и нанесла им удар мужу. Мужчина лег на диван и потерял сознание, женщина испугалась и вызвала врачей. Ирину задержали на месте.

- Суд признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - прокомментировали в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Приговор вступил в законную силу.