Обстановка в Хабаровском крае 5 ноября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 5 ноября, в Хабаровске без осадков, ночью -6 -4, днем 0 +2, ветер юго-восточный 7-12 м/с. На юге края без осадков, ночью -9 -2, днем +1 +7, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 15-18 м/с. В центральных районах без существенных осадков, ночью -16 -2, днем -10 +5, ветер западный, северо-западный 5-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. На севере края без существенных осадков, ночью -13-0, днем -8 +2, ветер северо-западный 8-13 м/с, порывы до 15-22 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Информацию предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

СОгласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в крае составило 17207. Из них выздоровели 11638, скончались 142.