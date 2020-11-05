В Хабаровском крае ищут пропавшего на реке Мачтовая рыбака Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае ищут пропавшего на реке Мачтовая рыбака. Сообщение об исчезновении мужчины спасатели получили 3 ноября 2020 года. По предварительной информации, инцидент случился в Комсомольском районе 2 ноября. Мужчина 1964 года рождения отправился на рыбалку и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

- В районе поисков работает группа спасателей Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. В поисковых работах задействовали четыре человека личного состава на технике высокой проходимости, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что по данным на 4 ноября 2020 года, спасатели и полицейские осмотрели шесть квадратных километров береговой полосы и лесного массива в районе реки Мачтовая. Поиски результатов не дали.