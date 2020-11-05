В Хабаровском крае студентов медуниверситета отправят работать в больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае студентов старших курсов медуниверситета отправят работать в больницы. На такой шаг готовы пойти, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. Предполагается, что начинающие врачи будут работать в качестве младшего персонала, в том числе и в call-центрах, куда звонят заболевшие.

- На сегодняшний день 242 студента уже работают в 12 медучреждениях края, на работу отправят еще 75 человек. К слову, ресурс ординаторов в вузе практически исчерпан. Дефицит объясняют перепрофилированием коечного фонда, ведь к дополнительным койкам необходимо закрепить врачей и медсестер, - рассказали в краевом министерстве образования.

Отметим также, что при вузе активно готовят студентов для работы в ковидных условиях. Старшекурсники проходят краткосрочные дистанционные циклы, изучают диагностику и лечение коронавирусной инфекции. Одновременно с этим прорабатывают вопрос трудоустройства студентов старших курсов с юридической точки зрения в связи с отсутствием у них дипломов об образовании.