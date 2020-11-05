В ЕАО должник после ареста имущества согласился возместить моральный ущерб Фото: УФССП по ЕАО

В ЕАО должник после ареста имущества согласился возместить моральный ущерб. Речь шла о сумме в 32 тысячи рублей. Столько надо было оплатить нарушителю после совершенного им же преступления.

- Мужчина знал о своей задолженности и всячески уклонялся от исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. Тем не менее ему пришлось в корне изменить мнение после того, как судебный пристав-исполнитель вынес в отношении него постановление о взыскании исполнительского сбора и арестовал имущество должника, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

После таких мер должник осознал всю серьезность ситуации, предпочел немедленно погасить задолженность и выплатил в пользу пострадавшей стороны деньги за нанесенный ущерб, а также исполнительский сбор. Средства уже перечислили на реквизиты взыскателя в полном объеме, исполнительное производство на этом закончилось.