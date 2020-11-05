Командировочный из ЕАО оказался жертвой потасовки в Хабаровске Фото: Иван ВИСЛОВ

Командировочный из Еврейской автономии оказался жертвой потасовки в Хабаровске. По предварительной информации, заявитель временно находился в общежитии. Ночью он проснулся от шума. Его сосед по комнате и незнакомец выясняли отношения. Приезжий попросил мужчин успокоиться, в ответ гость стал проявлять признаки агрессии.

- Злоумышленник несколько раз ударил командировочного и забрал у него наручные часы и сотовый телефон. Ущерб составил 18 тысяч рублей. Позже по подозрению в грабеже полицейские задержали 22-летнего жителя поселка Березовка, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Со слов фигуранта, сосед потерпевшего по комнате задолжал ему деньги. В общежитие он приехал, чтобы вернуть долг. В прошлом его уже привлекали к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Новое расследование уже началось.